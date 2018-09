Justin Bieber & Hailey Baldwin: Heimliche Hochzeit?

Es war die Liebessensation des Jahres! Teenie-Schwarm stellte Model Hailey Baldwin nach nur wenigen Wochen Beziehung die Frage aller Fragen. "Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", schwärmte er auf nach seinem Antrag.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Jetzt lüftet sie das süße Geheimnis!

Justin und Hailey waren beim Standesamt

Folgt nach der Blitzverlobung jetzt die Blitzhochzeit? Laut dem amerikanischen Portal "TMZ" sollen die beiden am Donnerstag in einem New Yorker Standesamt gesichtet worden sein. Ein Augenzeuge beobachtete die Situation: „Er musste die ganze Zeit weinen und versicherte seiner Liebsten: ,Ich kann es nicht erwarten, dich zu heiraten, Baby!'" Eigentlich werden in den USA nur Heiratsurkunden ausgestellt, doch der Augenzeuge will gesehen haben, dass auch ein Richter anwesend war. Der hätte die beiden trauen können! Außerdem soll Justin einem Anwesenden dafür gedankt haben, dass er es nicht an die große Glocke gehängt hat.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Liebes-Drama! Er hängt immer noch an Selena Gomez

Hochzeit noch in diesem Jahr?

Gegen eine spontane Hochzeit spricht jedoch, dass beide in Jeans und -T-Shirt statt in Brautkleid und Anzug zum Standesamt kamen. Auch von Freunden und Familie fehlte jede Spur. Aber: Wenn Justin und Hailey wirklich dort waren, um sich eine Heiratserlaubnis zu besorgen, bleibt ihnen genau 60 Tage Zeit, um sich im Staat New York zu trauen. Klingt so, als ob die Hochzeitsglocken noch dieses Jahr läuten...