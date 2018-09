Justin Bieber & Hailey Baldwin: Hochzeit bestätigt!

Erst im Juli stellte seiner Hailey Baldwin die Fragen aller Fragen. "Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", schwärmte er nach seinem Antrag auf . Er sei sich bei keiner Frau bisher so sicher gewesen wie bei Hailey.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Diese Entscheidung verändert alles!

"Ja, sie haben es getan!"

Anscheinend konnte es der Teenie-Schwarm gar nicht mehr abwarten, mit seiner Traumfrau vor den Altar zu treten. Letzten Donnerstand wurden sie bereits bei einem New Yorker Standesamt gesichtet. "Ja, sie haben es getan, ohne auf irgendjemanden zu hören", bestätigte ein Insider vergangene Woche der amerikanischen "People". Das Dementi ließ nicht lange auf sich warten. Wenig später stellte Hailey auf Twitter klar: "Ich verstehe, wo die Spekulationen herkommen, aber ich bin noch nicht verheiratet!" Komisch: Kurz danach löschte sie das Statement wieder…

Alec Baldwin bestätigt die Hochzeit-News

Bei der gestrigen Emmy-Verleihung brachte ihr Onkel endlich Licht ins Dunkle. "Sie sind einfach losgezogen und haben geheiratet und ich weiß nicht, wo das Problem liegt", erzählte er. Ups, da hat sich wohl jemand verplappert! Der Schauspieler habe zwar keinen engen Kontakt zu dem Paar, aber "wir schreiben ab und zu.“

Und weil Alec gerade so in Plauderlaune war, gab er auch gleich ein paar Ehe-Tipps. Schließlich ist er seit 2012 mit seiner Frau Hilaria verheiratet. "Wenn man heiratet, klappt es am besten, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Dass man zum Beispiel seine Terminpläne aufeinander abstimmt. Bei uns drehen sich all unsere Entscheidungen darum, zu Hause bleiben zu können", erzählte er. "Es gibt einige Jobs, die wir machen könnten, es aber nicht tun. Weil es bedeuten würde, fünf Wochen voneinander getrennt zu sein."

Mal sehen, wann Hailey und Justin selber die frohen Nachrichten verkünden...