Justin Bieber & Hailey Baldwin: Hochzeit im Januar abgesagt!

Die Blitzhochzeit von Hailey und war ein Schock für viele Fans. Doch endet die Liebe der beiden jetzt genauso schnell, wie sie begonnen hat?

Justin Bieber & Hailey: Fällt die Hochzeitsfeier flach?

Eigentlich wollte Justin Bieber und das Model eine große Hochzeitsfeier im Januar nachholen. Doch die fällt jetzt flach! Kriselt es etwa bei dem Ehepaar?

Offenbar werden sich die beiden momentan einfach nicht richtig einig. "Sie haben einen Hochzeitsplaner und hatten gehofft, dass sie einen Termin im Januar finden. Sie können es nicht erwarten, mit ihrer Familie und ihren Freunden zu feiern und eine große Party zu feiern. Aber jetzt ist es Januar und sie sind immer noch mit den Details und der Planung beschäftigt", so ein Insider gegenüber "E! ".

Justin Bieber: Wundervolle Verkündung!

Justin Bieber: Kriegt er plötzlich kalte Füße?

Ihre standesamtliche Trauung ging ziemloch fix, umso mehr überrascht es deswegen wohl, dass sich Hailey und Justin Bieber mit der Feier mehr Zeit lassen. Etwa weil Justin Bieber doch kalte Füße kriegt? Eher nicht. Das große Fest wollen die beiden einfach nur perfekt haben! "Sie werden nichts überstürzen und sie wollen sicherstellen, dass es genau so wird, wie sie es sich vorstellen. Sie haben verschiedene Ideen in Betracht gezogen, wie sie es machen sollen und sie schwanken immer noch hin und her. Sie haben sich mehrere Male mit ihrem Pastor getroffen, um die religiöse Zeremonie zu besprechen und um genau herauszufinden, was sie wollen", so der Insider weiter.