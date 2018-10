Justin Bieber & Hailey Baldwin: Jetzt ist es offiziell!

Reddit this

Sind Justin Bieber und Hailey Baldwin nun verheiratet, oder sind sie es nicht? Seit Monaten wird bereits darüber gerätselt – doch nun die Überraschung! In einem überraschenden Statement lässt Justin jetzt die Bombe platzen!

Es wird nicht langweilig um und Hailey Baldwin! Seit ihrem Verlobungs-Hammer tauchen immer wieder neue Gerüchte auf, in denen über eine Hochzeit der beiden spekuliert wird. Doch haben sie den großen Schritt gewagt? Justin verschafft nun Klarheit!

Justin Bieber und Hailey Baldwin: Verheiratet?

Nachdem einige Fotos der beiden aufgetaucht sind, wie sie ein Standesamt in New York verlassen haben, sowie eine Kirche in Los Angeles war für ihre Fans klar: Justin und Hailey haben sich das Jawort gegeben. Offiziell bestätigt wurde dies von den beiden jedoch noch nicht. Ganz im Gegenteil sogar, Hailey dementierte erst kürzlich alle Hochzeitsgerüchte. Doch nun die Wende!

Justin spricht Klartext

Wie nun ein Fan gegenüber "Mirror" behauptet, habe Justin auf die Frage, ob er und Hailey bereits verheiratet sind, geantwortet: "Ja, wir sind verheiratet". Was für eine Hammer- ! Hat Justin damit die Hochzeitsbombe platzen lassen? Ein Statement dazu gab Justin jedenfalls noch nicht ab. Wir können also weiterhin gespannt sein!