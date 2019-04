Justin Bieber & Hailey Baldwin: Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Reddit this

Es bleibt spannend bei Justin und Hailey Bieber! Gestern postete Justin einige Bilder, welche die Baby-Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln brachte. Aber ist Hailey wirklich schwanger?

Justin und Hailey wollen ein Baby

In der Vergangenheit betonte das paar bereits des Öfteren, dass es sich Kinder wünschen würde. Justin und Hailey überlegte sogar nach Kanada zu ziehen, um sich dort voll und ganz auf die Familienplanung zu konzentrieren. Gestern dann die Überraschung! Justin postete ein Ultraschall-Foto sowie ein Bild von Hailey beim Frauenarzt. Doch ist Hailey wirklich in anderen Umständen?

Ist Hailey schwanger?

Obwohl sich die Fans von Justin und Hailey sicherlich nicht sehnlicher gewünscht hätten, als ein Bieber-Baby, müssen sie sich noch etwas gedulden. So kommentiert Justin den den letzen Ultraschall-Post, auf dem ein Hunde-Welpe zu sehen ist: "Wartet mal, oh mein Gott, ist das etwa ein Aprilscherz?" Wie schade! Justin hat seinen Fans scheinbar aufs Eis geführt. Ob uns die beiden in diesem Jahr dennoch mit einem Baby überraschen werden? Wir können gespannt sein...