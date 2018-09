Haben sie, oder haben sie nicht? Seitdem Justin und Hailey beim Verlassen eines Standesamtes in New York gesichtet wurden, haben ihre Fans nur noch ein Thema: Haben Sie sich heimlich das Jawort gegeben?

Jetzt ist es raus! Erst am vergangen Donnerstag wurden und Hailey Baldwin dabei gesichtet, wie sie in New York ein Standesamt verlassen haben sollen. Das danach die Hochzeits-Gerüchteküche aus dem Brodeln gar nicht mehr raus kam, ist kaum verwunderlich. Doch haben sich die beiden das Jawort gegeben? Hailey verrät nun mehr...

Justin Bieber: Platzt die Hochzeit mit Hailey Baldwin?

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Heimliche Hochzeit?

Eigentlich wurde nach der Verlobung von Justin Bieber und Hailey Baldwin stets darüber berichtet, dass sich die beiden im nächsten Jahr in Kanada im kleinen Familienkreis das Jawort geben wollen. Doch am vergangen Donnerstag dann die Wende. Justin und Hailey waren dabei zu sehen, wie sie ein Standesamt in New York verlassen haben sollen. Für ihre Fans ein Schock! Haben sich die beiden etwa schon jetzt heimlich getraut?

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Das ist dran an den Gerüchten!

Wie Hailey nun verrät, soll an den Hochzeits-Gerüchten nichts dran sein. So verkündet die via "Twitter": "Ich verstehe, woher die Spekulationen kommen, aber ich bin noch nicht verheiratet." Ehrliche Worte, die den Gerüchten ein jähes Ende setzten sollten. Warum Justin und Hailey jedoch ein Standesamt besuchten, ist nicht bekannt. Beide gaben dazu kein weiteres Statement ab...