Justin Bieber & Hailey Baldwin: Liebes-Aus? Sie tragen keine Eheringe!

Es war DIE Liebes-Überraschung des Jahres! Justin und seine Hailey haben den Bund der Ehe geschlossen. Erst im Juli hielt er um ihre Hand an. "Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", schwärmte er damals auf . Vor knapp einem Monat folgte die heimliche Hochzeit.

Dieser Liebesbeweis geht unter die Haut

Doch ein Detail ist auch den Fans nicht entgangen: Keiner der beiden trägt einen Ehering. Lediglich Haileys Verlobungsring blitzt an ihrem Finger. Deutet sich etwa schon die erste Krise an? Nein! Hailey und Justin haben sich dazu entschieden, ihre Liebe mit einem Tattoo zu besiegeln. Damit sind sie in bester Gesellschaft. Schon wie und ließen sich ein Liebestattoo stechen. Gehalten haben deren Beziehungen trotzdem nicht. Ob das ein schlechtes Omen ist?

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Ehe-Drama nach 4 Wochen!

Ist Justin noch in Selena verliebt?

Schließlich gibt es immer wieder Trennungsgerüchte über Justin und Hailey. Angeblich soll Justin immer noch an seiner Ex Selena Gomez hängen. "Hailey fürchtet, dass Selena nie über Justin hinwegkommen wird. Doch sie liebt Justin über alles. Er ist sexy, talentiert, reich, erfolgreich und der außergewöhnlichste Mann überhaupt", erzählte ein Bekannter kürzlich " Life". Lässt sich nur hoffen, dass Haileys und Justins Liebe - genau wie ihr Tattoo - für die Ewigkeit ist...