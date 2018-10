Justin Bieber & Hailey Baldwin: Ehe-Drama nach 4 Wochen!

"Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", schwärmte Justin noch kürzlich auf . Doch nach der Hochzeit ist der Teenie-Schwarm wie ausgewechselt.

Justin findet Haileys Kleidung zu sexy

Justin soll er darauf bestehen, dass Hailey ihren Modeljob an den Nagel hängt, um Hausfrau zu werden. Auch auf sexy Outfits soll Hailey in Zukunft verzichten. "Justin schreibt Hailey ständig vor, was sie tun und anziehen soll", berichtete jetzt ein Insider dem amerikanischen Portal "Star". "Er sagte ihr: 'Willst du, dass andere Männer dich angaffen? Ist das, was unsere Bibel uns lehrt?'" Hailey soll wegen Justins Attacken am Boden zerstört sein. "Sie ist unglaublich traurig. Sie findet ihre Looks trendy, nicht billig!" Angeblich konfrontierte Hailey ihren Liebsten damit, doch Justin pöbelte nur weiter: "Bedeck' dich oder der Herr wird unsere Ehe nicht segnen!"

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Neue Details zur Hochzeit enthüllt!

Hängt Justin noch an Selena?

Ist ihre Ehe etwa schon wieder am Ende? Immer wieder gab es Gerüchte, dass Justin immer noch Gefühle für seine Ex Selena Gomez hat. "Sie war seine erste große Liebe. Er war jung und bereiste die Welt als Superstar - er har viel von ihr gelernt. Vielleicht hat er mit seiner Ehe einen Fehler gemacht", erzählte ein Insider kürzlich dem amerikanischen "People"-Magazin. Als er erfuhr, dass Selena mit einem Zusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war er außer sich vor Sorge. "Es ist schwer für ihn zu hören, dass es ihr nicht gut geht. Sie hatten beide ihre eigenen Probleme über die Jahre und Justin war immer sehr mit Selenas verbunden. Er will das Beste für Selena. Er möchte, dass sie glücklich und gesund ist."

Lässt sich nur hoffen, dass sich Justin und Hailey bald wieder zusammenraufen...