Justin Bieber & Hailey Baldwin: Neue Details zur Hochzeit enthüllt!

Immer wieder tauchen neue Infos zu der Hochzeit von und Hailey Baldwin auf! So auch jetzt. Justin und Hailey sollen nämlich dabei gesehen wurden sein, wie sie eine Kirche in Los Angeles verlassen haben sollen. Werden sie sich unter diesem Dach etwa das Jawort geben?

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Doch keine Hochzeit in Kanada?

Eigentlich war immer davon die Rede, dass sich Justin und Hailey in Kanada -der Heimat des Sängers- das Jawort geben wollen. Die neusten Infos über das Paar könnten dies jedoch dementieren. Der Grund: Justin und Hailey wurde dabei gesichtet, wie sie eine Kirche in Los Angeles verließen. Doch damit nicht genug! Sie sollen sich über eine Stunde in dem Gotteshaus aufgehalten haben, um mit dem örtlichen Pastor zu sprechen.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Heiraten sie in dieser Kirche?

Wie die örtlichen Paparazzo berichtet haben sollen, sollen Justin und Hailey beim Verlassen der Kirche über beide Ohren gestrahlt und einen glücklichen Eindruck gemacht haben. Bestätigt dieser Auftritt etwa, dass sie sich in der Kirche in Los Angeles das Jawort geben wollen? Offiziell bestätigt wurde dies jedenfalls noch nicht. Weder Justin, noch Hailey gaben dazu bis jetzt ein Statement ab!