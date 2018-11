Justin Bieber & Hailey Baldwin: Riesen Stress nach der Hochzeit!

Los Angeles oder New York? Das ist bei (24) und seiner Liebsten Hailey Baldwin gerade die große Frage! Für das Model ist klar: Sie will in den Big ziehen. „Hailey hat ihre Model-Karriere in New York, und ihre Familie wohnt dort. Sie liebt die Stadt“, weiß eine Freundin.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Nur noch Streit

Die 21-Jährige hat sogar schon eine neue Bleibe ins Auge gefasst und würde künftig gern im Luxus-Penthouse von und wohnen. Für Justin kommt das jedoch nicht infrage, wie ein Bekannter weiß: „Er liebt das warme Wetter in Los Angeles, und die meisten seiner Kumpels sind dort. Er möchte nicht umziehen.“

Justin Bieber: Drastischer Schlussstrich!

Außerdem hat er sich gerade das zum Verkauf stehende Anwesen von in den Hills angeschaut – und ist begeistert. „Die beiden können sich einfach nicht einigen. Sie zoffen sich immer wieder, wenn es um dieses Thema geht“, so der Bekannte. Bevor es also zu einem Traumhaus-Trauma kommt, sollten sich die zwei vielleicht einfach in der geografischen Mitte treffen: Wichita, Kansas – klingt doch irgendwie romantisch...