Seit Wochen zeigen und Hailey Baldwin der Öffentlichkeit, dass sie ja sooo verliebt sind. Vor einem Monat hielt er sogar um ihre Hand an. Wenig später machte der Teenie-Star seiner Verlobten eine rührende Liebeserklärung auf : "Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen." Doch meint es Hailey genauso ernst wie Justin? Jetzt ist eine Nachricht aufgetaucht, die an ihren ehrlichen Absichten zweifeln lässt...

Geheimer Plan mit Justins Manager

Angeblich hat Hailey die Verlobung berechnend geplant. Einen zwei Monate alten Instagram-Post von Justins Manager Scooter Braun und seiner Frau Yael Cohen kommentierte sie mit den Worten: "Scoot, finde einen Ehemann für mich." Komisch, dass sie und Justin kurze Zeit später wieder ein Paar wurden. Viele Fans sind empört. Hat Hailey sich etwa an seinen Manager gewandt, um endlich einen Antrag zu bekommen? Und ist Justin mittlerweile hinter ihren Plan gekommen? Unklar.

Justin kann seine Gefühle nicht zurückhalten

Fakt ist, dass es in letzter Zeit immer wieder zwischen Justin und Hailey kriselt. „Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Es ist nicht echt, wenn es nicht auch mal schlechte Tage gibt“, sagte er kürzlich der amerikanischen Webseite "TMZ". Und dann brach der Sänger letzte Woche auch noch auf einer New Yorker Straße weinend zusammen...