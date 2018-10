Justin Bieber & Hailey Baldwin: SIE macht Schluss!

Reddit this

Kürzlich haben die beiden sogar schon über Kinder gesprochen und auch mit der Hochzeit soll es ganz schnell gehen. Justin und Hailey wollen gemeinsam ihre Zukunft verbringen. Nun macht das Model überraschend Schluss - jedoch nicht mit dem Sänger, sondern ihrer Karriere! Denn diese will sie offenbar an den Nagel hängen.

Gibt Hailey Baldwin ihre Karriere auf?

"Justin und Hailey genießen gerade ihr Leben zusammen. Justin kann es nicht abwarten, ein Vater zu sein und Hailey ist total bereit, ihre Karriere auf Eis zu legen für eine Schwangerschaft", sagt nun ein Insider gegenüber " Life".

Schon in den vergangenen Wochen hat sie einige Termine abgesagt, um mehr Zeit mit zu verbringen. "Sie liebt Justin von ganzem Herzen und jetzt, wo sie verheiratet sind, möchte sie wirklich die Mutter seines Kindes sein. Sie haben sehr viel Sex und ein Baby könnte schon in den Startlöchern stehen", so die Quelle weiter.