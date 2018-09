Reddit this

Huch, damit hätte definitiv niemand gerechnet! Am 10. Juli gaben und seine Hailey ihre Verlobung bekannt. Für viele Fans definitiv ein Grund zur Freude. Nichtsdestotrotz mussten sich die beiden immer wieder einer harten Kritik durch die Öffentlichkeit stellen. Der Grund: Justins gescheiterte Beziehung zu Selena Gomez. Viele warfen Justin dabei vor, dass Selena unter seiner Blitz-Verlobung mit Hailey leiden würde. Für Hailey jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen. Stattdessen zog das Model einen radikalen Schlussstrich...

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Liebes-Drama! Er hängt immer noch an Selena Gomez

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Ihr ist es egal

Wie Hailey nun berichtet, würde sie sich von den ganzen Widersachern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ihr sei es egal, dass so viele ihre Kritik über die Verlobung mit Justin äußern würden. So erklärt sie gegenüber dem "Stellar"-Magazin: "Ich denke nicht, dass es mich wirklich getroffen hat." Absolute ehrliche Worte. Doch damit nicht genug! Hailey erklärt ebenfalls, wie sie mit den Negativ-Kommentaren umgeht...

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Sie ignoriert es

Wie Hailey berichtet, hat sie, um sich von der Kritik nicht unterkriegen zu lassen, einen radikalen Schlussstrich gezogen. So erläutert sie, dass sie gelernt hätte "einfach so gut wie möglich zu versuchen, die Negativität zu ignorieren." Ehrliche Worte, die tief in ihr Inneres blicken lassen. Ist zu hoffen, dass sie sich diese Einstellung beibehält...