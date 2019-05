Justin Bieber & Hailey Baldwin: Traurige News! Bedeutet das ihr Aus?

Oh je! Was für traurige Neuigkeiten von Justin Bieber und seiner Hailey! Obwohl ihre Liebe noch in den Baby-Schuhen steckt, macht nun eine traurige Enthüllung die Runde...

Es wird nicht ruhig bei und Hailey! Erst im vergangen Jahres gaben sich die beiden das standesamtlich Jawort. Seitdem warten ihre Fans immer wieder auf die kirchliche Trauung der beiden - vergeblich. Doch damit nicht genug...

Justin Bieber & Hailey verschieben ihre Hochzeit

In den vergangenen Monaten hieß es immer wieder, dass Justin und Hailey ihre kirchliche Traumhochzeit verschoben haben. Grund dafür soll unter anderem Justins psychischer Zustand sein. Seit Wochen soll es dem Superstar alles andere als gut gehen. Auch auf einen Auftritt von Justin bei der Met Gala, warteten seine Fans vergeblich auf ihr Idol. Doch wann treten Hailey und Justin endlich vor den Traualtar? Haileys Schwester verschafft nun Klarheit...

Hailey Bieber: Ihre Schwester packt über die Hochzeit aus

Wie Haileys Schwester, Alaia Baldwin, nun verrät, ist eine kirchliche Trauung von Justin und Hailey noch lange nicht in Sicht. So berichtet sie gegenüber "Us Weekly": "Sie befinden sich in einem Auf und Ab - also ich werde einfach irgendwann in einem Kleid oder in einem Jogginganzug erscheinen - man weiß es nicht!" Wie traurig! Ob Justin und Hailey dieses Jahr dennoch den großen Schritt wagen? Wir können definitiv gespannt sein...