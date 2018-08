Justin Bieber & Hailey Baldwin: Trauriges Baby-Drama!

Reddit this

Eigentlich sollten und Hailey Baldwin gerade auf Wolke 7 schweben. Vor einem Monat hat der Teenie-Star überraschend um die Hand seiner Freundin angehalten. Doch seitdem überschlagen sich die Schlagzeilen…

Justin Bieber: Bittere Trennung!

Justin und Hailey sind völlig am Ende

Bei Justin liegen momentan die Nerven blank. Vor kurzem wurde er weinend auf einer New Yorker Straße erwischt. "Die Frau konnte ihn nicht beruhigen, immer wieder brach der junge Mann in Tränen aus", schilderte eine Passantin die Situation. "Es wirkte, als sei für ihn gerade die Welt untergegangen!" Wenig später brach auch Hailey zusammen. Was war passiert?

Die amerikanischen Medien berichteten über eine mögliche Fehlgeburt. Immerhin kamen schon vorher Schwangerschaftsgerüchte auf, als Justin diesen Satz auf seinem -Account postete: „Ich verspreche, unsere Familie mit Ehre und Integrität zu führen.“ Viele glauben, dass sie deswegen so überstützt heiraten wollten.

Selena Gomez: Fiese Klatsche für Ex-Justin Bieber!

Justins Mutter will die Hochzeit verhindern

Oder ist Justins Mutter Pattie Malette für den öffentlichen Gefühlsausbruch verantwortlich? Sie ist mit der Verlobung überhaupt nicht einverstanden - und hätte viel lieber an der Seite ihres Sohnes gesehen. "Sie wünscht sich ein Happy End für Justin und Selena", erzählte ein Insider. Gemeinsam sollen die beiden Frauen einen Geheimplan ausgeheckt haben, um Justin und Hailey wieder auseinander zu bringen. "Pattie hat immer noch viel Einfluss auf ihren Sohn", so die Quelle. "Justin braucht den Segen seiner Mutter." Und den wird sie ihm nicht geben.

Ob die ganzen Gerüchte stimmen? Unklar. Fakt ist: Die Hochzeit wurde vorerst auf nächstes Jahr verschoben...