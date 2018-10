Erst vor einigen Monaten machte die Meldung Schlagzeilen, dass sich und Hailey Baldwin verlobt haben und im kommenden Jahr den Bund der Ehe schließen wollen. Das bei dieser Nachricht auch die Baby-Gerüchteküche ordentlich ins Brodeln geriet, ist kaum verwunderlich. Ob Hailey bereits in anderen Umständen ist, ist allerdings nicht bekannt. Wie niedlich jedoch die Kinder des Traumpaares aussehen könnten, zeigt nun ein süßer Schnappschuss...

Justin Bieber: Platzt die Hochzeit mit Hailey Baldwin?

Justin Bieber und Hailey Baldwin: Familienplanung?

Wie vor einigen Wochen berichtet wurde, sollen Justin und Hailey nach ihrer Hochzeit einen Umzug nach Kanada -Justins Heimat- in Erwägung ziehen. Während das Paar jetzt noch zwischen New York und Los Angeles pendelt, wollen sie in Kanada ein ruhigeres Leben in Angriff nehmen. Dass sich viele Fans bei dieser Neuigkeit vor allem eine Frage stellen, ist klar: Wollen Justin und Hailey in Kanada eine Familie gründen? Im Falle eines Falles zeigt ein süßer Schnappschuss nun, wie süß die Kinder der beiden aussehen könnten.

Justin Bieber und Hailey Baldwin: So würden ihre Kinder aussehen

Via " " haben nun alle Bieber-Baldwin-Fans die Möglichkeit, einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie die Kinder von Justin Bieber und Hailey Baldwin aussehen könnten. Der Grund: Das -Pärchen Jefferson und Natalia haben sich einen Spaß daraus gemacht, ihre Kinder Liv und Pay auf mehreren Fotos "Look like Justin und Hailey" zu inszenieren. Die Ähnlichkeit zu dem "Original" ist dabei verblüffend! Ob sich Justin und Hailey durch die süßen Fotos für ihre Familienplanung inspirieren lassen? Wir können gespannt sein...