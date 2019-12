Justin Bieber & Hailey Bieber: Aus und vorbei! Jetzt kommt alles raus!

Reddit this

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und seiner Hailey Bieber! In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass die beiden regelmäßig aneinandergeraten sollen. Vor allem Justins verschwenderischer Lebensstil soll Hailey an ihre Grenzen treiben. Doch damit nicht genug...

Selena Gomez & Justin Bieber: Jetzt bittet sie um Frieden!

Justin Bieber will ein Baby

Erst kürzlich legte Justin Bieber via " " einen "Seelenstrip" hin und verriet, dass er unbedingt Vater werden möchte: "Ich habe gesucht, ausprobiert und Fehler gemacht, wie die meisten von uns. Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige der tief verwurzelten Probleme die ich habe zu beheben, wie die meisten von uns. Damit ich meine Ehe aufrechterhalten kann und der Vater werden kann, der ich sein möchte." Ein Wunsch, dem ihn seine Hailey jedoch nicht erfüllen möchte, dies will nun zumindest ein Vertrauter wissen...

Hailey hat die Familienplanung auf Eis gelegt

Wie nun eine Quelle gegenüber "National Enquirer" berichtet, soll Hailey aktuell kein Baby mit Justin wollen: "Hailey hat sich mit einem ganzen Berg an Justins Problemen auseinandersetzen müssen, seitdem sie im vergangenen Jahr geheiratet haben." Weiter heißt es: "Sie glaubt nicht, dass er schon bereit dafür ist, Vater zu sein - oder dass die Beziehung den zusätzlichen Druck, ein Kind großzuziehen, überstehen könnte." Oh je! Für Justin alles andere als leicht. Bleibt somit nur zu hoffen, dass es für die beiden im nächsten Jahr besser läuft...

