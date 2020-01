Justin Bieber & Hailey Bieber: Baby-Hammer! Jetzt ist es raus!

Reddit this

Jubel- bei und seiner Hailey Bieber! Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, dass ihr Ehe in Trümmern liegen soll, überrascht Justin seine Fans nun mit einer niedlichen Botschaft...

Justin Bieber & Hailey Bieber durchleben schwere Zeiten

Die letzten Wochen waren für Justin Bieber und Hailey alles andere als leicht! Immer wieder machten Schlagzeilen die Runde, dass es Justin alles andere als gut gehen soll. Vor allem sein schlechter psychischer Zustand soll dafür verantwortlich sein. Sogar von Scheidung war bereits die Rede. Doch jetzt die Überraschung! Via " " postet Justin nun ein paar Bilder, die bei seinen Fans für ordentlich Baby-Spekulation sorgen! Erwarten Justin und Hailey etwa ein Baby? Ihre Fans sind sich zumindest sicher...

Justin und Hailey Fans sind aus dem Häuschen

Via "Instagram" teilt Justin nun ein paar Baby-Fotos, die die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln bringen. Dazu setzt er den Hashtag "Yummy", mit dem er eigentlich auch einen Hinweis auf seine gleichnamige Single geben könnte. Doch seine Fans sind davon überzeugt: Hailey und Justin erwarten ein Baby! So kommentieren sie: "Ist Hailey schwanger?", "Bieber-Baby-Fieber!", "Sie ist schwanger!" sowie "Ist Hailey wirklich schwanger?" Offiziell äußerten sich Hailey und Justin jedenfalls noch nicht dazu! Wir können also gespannt sein...

