Justin Bieber & Hailey Bieber: Bittere Trennung!

Oh je! Bittere Neuigkeiten von Justin Bieber und seiner Hailey! Obwohl sich das Paar erst kürzlich in einer Traumzeremonie das kirchliche Jawort gab, macht nun eine traurige Trennungsmeldung die Runde...

Was ist nur bei und seiner Hailey los? In der letzten Zeit machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass Justin aktuell unter massiven psychischen Problemen leider soll. Für das Paar alles andere als leicht. Doch wie schlimm es wirklich um die Ehe der beiden steht, verrät nun ein enger Vertrauter...

Die Ehe von Justin und Hailey ist am Ende

Wie nun eine Quelle berichtet, soll es zwischen Justin und Hailey so schlecht laufen, dass mittlerweile sogar von Trennung die Rede ist. So erklärt der Insider gegenüber US-"InTouch": "Die Dinge haben sich in den vergangenen Monaten verschlechtert und ich glaube, sie werden sich trennen." Autsch! Was für bittere Neuigkeiten! Doch damit nicht genug! Wie es weiter heißt, sollen die beiden sogar schon vor Weihnachten den großen Trennungs-Schritt gehen...

Trennen sich Justin und Hailey in den nächsten Wochen?

"Wenn sie beiden es bis Weihnachten schaffen, wäre es ein Wunder", will der Vertraute weiter wissen! Grund für diesen radikalen Schritt soll vor allem die Tatsache sein, dass sich Hailey große Sorgen um ihre Zukunft mit Justin machen soll. Der Sänger soll nämlich unter massiven Geldproblemen leiden, womit Hailey überhaupt nicht umgehen kann. Und auch Justins schlechter Gefühlszustand soll Hailey immer mehr zusetzten. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die beiden dazu jedenfalls noch kein Statement ab...

