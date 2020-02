Justin Bieber & Hailey Bieber: Erschütternde Ehe-News!

Es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber! In der letzten Zeit machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass es zwischen den beiden überhaupt nicht gut laufen soll. Hailey und Justin hielten sich dazu stets bedeckt - bist jetzt...

Justin geht es nicht gut

Eine Hiobsbotschaft jagte die andere: Zuerst wendete sich mit der traurigen Beichte an seine Fans, dass er unter massiven psychischen Problemen leidet, dann berichtete er, dass er an Lyme-Borreliose erkrankt ist. Für Justin alles andere als leicht. Wie der Star erklärte, würde es ihm an manchen Tagen enorm schwerfallen, auf die Beine zu kommen. Aber auch Hailey scheint unter Justins Zustand enorm zu leiden...

Hailey schüttet ihr Herz aus

Gegenüber "Elle" berichtet Hailey nun, dass ihr die Ehe mit Justin manchmal ganz schön zu schaffen macht. Vor allem vor der Hochzeit gerieten beide immer wieder an ihre Grenzen: "Ich habe darüber nachgedacht, wie stressig und hektisch es wäre, in all dem auch noch eine Hochzeit zu planen. Ihm (Justin, Anm. d. Red.) ging es wirklich schlecht. Er hat Lyme-Borreliose und hatte mit einer ganzen Reihe an Medikamenten zu kämpfen." Hailey fügt hinzu: "Wir hatten keine Diagnose. Es war so hart, weil jeder da draußen super gemein und wertend war. Alle sagten, dass er aussieht, als wäre er wieder auf Drogen und dass er ungesund aussieht, wenn er in Wahrheit einfach nicht gesund war und niemand wusste, was ihm fehlt."

Definitiv Traurige Worte, die intime Einblicke in das Zusammenleben von Hailey und Justin geben. Wie es mit den beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...

