Justin Bieber & Hailey Bieber: Jaa! Es wird ein Mädchen!

Es wird nicht ruhig bei und seiner Hailey! In der letzten Zeit machte Justin vor allem wegen seines psychischen Zustandes von sich Reden. Um so schöner somit die jüngsten Entwicklungen...

Justin & Hailey wünschen sich ein Baby

Am 23. Geburtstag von Hailey Bieber ließ es sich Justin nicht nehmen, seiner Frau via " " eine rührende Botschaft zu widmen, die gleichzeitig die Baby-Spekulationen ordentlich einheizte! So teilte der Star: "Du machst, dass ich jeden Tag ein besserer Mensch sein möchte. Die Art, wie du dein Leben lebst, ist unheimlich attraktiv. P.S. Du machst mich mit allem was du tust an. In der nächsten Jahreszeit gibt es Babies." Wow! Was für Hammer- ! Doch damit nicht genug...

Gibt Justin ein verstecktes Zeichen?

Ein jetzt aufgetauchtes Foto von Justin sorg nun bei seinen Fans erneut für jede Menge Baby-Aufsehen! Der Grund: Justin zeigt sich mit rosagefärbten Haaren. Für seine Fans ein eindeutiges Zeichen, dass Justin somit indirekt verrät, dass er und Hailey ein kleines Mädchen erwarten. Ob sie damit wohl richtig liegen? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt, wenn die beiden die süße Botschaft verkünden...

