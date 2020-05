Justin Bieber & Hailey Bieber: Jaa, jetzt ist es raus!

In den letzten Wochen machten immer wieder Meldungen die Runde, dass es zwischen Justin Bieber und seiner Hailey alles andere als gut laufen soll. Doch jetzt die schöne Überraschung!

Hailey hat nach Justin gesucht

Wie Haliey nun bei "The Biebers on Watch" berichtet, war sie lange damit beschäftigt, den richtigen Mann zu finden. In Justin hat sie dann ihre große Liebe gefunden. So entgegnet sie ihrem Traummann "Ich habe nicht nach jemanden gesucht, der deinen Platz einnimmt. Ich habe meinen Gefühlen freien Lauf gelassen, gespürt. Es hat sich wie Trauern angefühlt. Ich meine, wenn Du jemanden verlierst, den du liebst, dann ist das ja auch wie Trauern." Ebenfalls fügt sie zu Justin hinzu: "Du warst mir so wichtig, dass ich gedacht habe, es ist mir egal, ob du als Partner in meinem Leben bist. Ich will einfach nur, dass du in meinem Leben stattfindest." Wow! Was für emotionale Worte! Aber auch Justin könnte mit seiner Hailey nicht glücklicher sein...

Justin schwärmt über Hailey

"Wenn man heiratet, verspricht man sich vor Gott, in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit füreinander da zu sein. Du hast das in außergewöhnlicher Weise getan, als es mir schlecht ging", entgegnet er im Talk zu seiner Hailey. Von einer Ehe-Krise kann also nicht die Rede sein! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die beiden ihren Widersachern mit ihrer Liebes-Beichte ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen konnten…

