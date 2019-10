Zwischen und seiner Hailey könnte alles so schön sein, wäre das nicht Justins Ex ! Wie nun nämlich berichtet wird, soll sie der Grund dafür sein, dass zwischen Justin und Hailey nach ihrer Trauung Eiszeit herrscht...

Selena Gomez: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Justin und Hailey haben schwere Zeiten hinter sich

In den letzten Monaten machten immer wieder Meldungen die Runde, dass es zwischen Justin Bieber und Hailey alles andere als rosig aussehen soll. Vor allem Justins psychischer Zustand soll den beiden ganz schön zugesetzt haben. Vor knapp einer Woche dann die schöne Überraschung! Hailey und Justin gaben sich in einer Traum-Zeremonie das zweite Jawort und wirkten so glücklich, wie am Anfang ihrer Liebe. Doch jetzt das Traurige...

Justin hat Kontakt mit Selena

Obwohl Justin in Hailey eine echte Traumfrau gefunden hat, soll der Star immer noch Kontakt mit seiner Ex Selena Gomez haben. Für Hailey ein absolutes No-Go! So verrät nun eine anonyme Quelle gegenüber "RadarOnline": "Justin hatte durchgehend Kontakt zu Selena und Hailey ist deshalb irgendwann der Kragen geplatzt. Irgendwann hat sie völlig die Beherrschung verloren und Selena kontaktiert, um ihr zu sagen, dass sie sich von ihrem Mann fernhalten soll." Autsch! Ob Justin und Hailey diese Hürde meistern werden? Wir können gespannt sein...

Oh, là, là! Diese Bilder solltet ihr euch nicht entgehen lassen: