Justin Bieber & Hailey Bieber: Jetzt lässt SIE die Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber! Obwohl sich das Paar erst vor knapp einem Jahr das standesamtliche Jawort gab, machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass ihre Ehe in Scherben lieben soll. Doch jetzt die Überraschung...

Hailey Bieber platzt der Kragen!

Wie Hailey Bieber nun berichtet, ist an den haltlosen Ehe-Spekulationen absolut nichts dran. Während sich Hailey und Justin in den vergangenen Monaten zu Negativ-Schlagzeilen eher bedeckt hielten, hat Hailey nun genug davon. und packt gegenüber "Vogue" über ihre wahren Gefühle aus: "Niemand von außen weiß wirklich, was zwischen uns los ist. Ich wache jeden Morgen mit dieser Person auf. Ich bin der einzige Mensch, der im direkten Dialog mit dieser Person steht. Das ist meine Beziehung." Wow! Was für ehrliche Worte! Doch damit nicht genug...

Hailey und Justin wird viel angedichtet

"Es kann so einfach sein, Menschen etwas einzureden, was nicht wahr ist. (...) Sehen sie etwas, das ich nicht sehe", fügt Hailey hinzu und ist der Meinung: "Letztendlich besteht eine Beziehung nur aus zwei Personen. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen." Ob Hailey ihren Widersachern durch diesen Seelen-Strip wohl den Wind aus den Segeln nehmen konnte? Wir können definitiv gespannt sein...

