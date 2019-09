Oh je! Was ist nur bei Justin und Hailey Bieber los? Seit Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass ihre Ehe in Scherben lieben soll. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Erst im vergangen Jahr gaben sich Justin und Hailey Bieber das standesamtliche Jawort. In diesem Jahr sollte die kirchliche Trauung folgen. Doch dann das Traurige! Die Hochzeit wurde aus unterschiedlichen Gründen mehrmals verschoben. So auch jetzt...

Justin geht es nicht gut!

Vor einigen Wochen meldete sich Justin mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit und berichtete, dass es ihm aktuell psychisch überhaupt nicht gut gehen soll. Doch damit nicht genug! Durch sein inneres Unwohlsein leidet auch seine Haut enorm. So verrät ein Insider gegenüber "National Enquirer": "Er kämpft mit seinen emotionalen Dämonen, weshalb er so schlimmen Hautausschlag bekommen hat, der nach unheilbarer Akne aussieht." Oh je! Für Hailey Grund genug, um die Hochzeit erneut zu verschieben...

Die Hochzeit wurde wieder abgesagt

Obwohl sich Justin und Hailey eigentlich in ein paar Wochen das kirchliche Jawort geben wollten, soll Hailey die Zeremonie erneut verschoben haben! Hailey will, dass an ihrem großen Tag alles perfekt ist. Justins Haut passt da so gar nicht ins Bild, sodass sie einen eiskalten Hochzeits-Schlussstrich zog: "Jetzt hat Hailey die Bremse gezogen, was ihre riesige kirchliche Trauung vor all ihren Promi-Freunden angeht. Hailey will ihn nicht heiraten, wenn er so aussieht! Sie suchen verzweifelt einen Dermatologen, der sein Gesicht rettet." Autsch! Bleibt somit nur zu hoffen, dass bald wieder mehr Ruhe bei den Biebers einkehrt...

