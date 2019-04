Justin Bieber & Hailey Bieber: Traurige Baby-Beichte!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber! Obwohl sich die beiden erst im vergangen Jahr das standesamtliche Jawort gaben, soll die Beauty bereits in anderen Umständen sein. Doch was ist dran an den Schwangerschafts-Spekulationen?

Ist Hailey Bieber schwanger?

Erst vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass Justin und Haliey nach Kanada umziehen wollen, um sich dort voll und ganz auf die Familienplanung zu konzentrieren. Danach hieß es immer wieder in mehreren US-Medien, dass Hailey bereits in anderen Umständen sein soll. Das Paar gab dazu nie ein Statement ab - bis jetzt! In einer unerwarteten Beichte äußern sich die beiden nämlich nun zu allen Baby-Gerüchten...

Hailey und Justin sprechen über die Schwangerschaft

Obwohl sich alle Justin- und Hailey-Fans sicherlich Nachwuchs für die beiden gewünscht hätten, müssen sie sich noch etwas gedulden. So teilt Justin in einer -Story ein Video, in dem sich er und Hailey über die Schwangerschafts-Spekulationen belustigen. Wie schade! Ob uns Justin und Hailey dennoch bald mit einem Baby überraschen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...