Justin Bieber & Hailey Bieber: Traurige Neuigkeiten von dem Traumpaar!

Oh je! Obwohl Justin Bieber und Hailey als unzertrennlich gelten, war die Beauty nun alleine auf dem Red Carpet zu sehen. Doch was war der Grund dafür?

Stehen und Hailey Bieber vor einer Liebes-Krise? Vorgestern war Hailey dabei zu sehen, wie sie bei der Met Gala alle Blicke auf sich zog. Von Justin fehlte dabei jedoch jede Spur. Doch was steckt hinter ihrem solo Auftritt?

Justin Bieber und Hailey Bieber in der Krise?

Schon in den letzten Monaten machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass es zwischen Justin und Hailey alles andere als rund laufen soll. Sogar von Trennung war die Rede. Grund für ihre katastrophale Ehe soll unter anderem Justins psychischer Zustand sein. Wie durch einige Insider berichtet wird, soll Hailey sich aufopferungsvoll um Justin kümmern, damit es ihm bald wieder besser geht - leider ohne Erfolg. Doch steht ihre Ehe wirklich vor dem Aus? Einer der jüngsten Auftritte von Haiely könnte dies bestätigen...

Hailey ohne Justin unterwegs

Bei der Met Gala tummelte sich vorgestern wieder alles, was Rang und Namen hat. Mit dabei: Hailey Bieber. In ihrer Alexander Wang Robe war sie mit ihrem XXL-Rückenausschnitt ein absoluter Hingucker. Doch das Traurige dabei: Hailey musste ohne ihren Justin über den Red Carpet schreiten. Ist etwa Justins psychischer Gesundheitszustand der Grund für sein Fernbleiben, oder herrscht zwischen dem Paar ein erbitterter Streit?

Obwohl Justins Fehlen bei seinen und Haileys Fans für mächtig Kopfzerbrechen sorgt, sind Streitigkeiten zwischen den beiden auszuschließen. So postete Justin in seiner -Story ein Bild von Hailey von ihrem Met Gala-Auftritt zu dem er kommentierte: "Umwerfend, go, go!". Wir können also weiterhin gespannt sein…