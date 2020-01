Justin Bieber & Hailey Bieber: Trennung! Ihre Ehe ist am Ende!

Es wird einfach nicht ruhig um und seiner Hailey! In der letzten Zeit machte Justin vor allem wegen seiner Psyche von sich Reden. Wie der Sänger seinen Fans via "Instagram" erklärte, soll es ihm aktuell überhaupt nicht gut gehen. Doch damit nicht genug...

Selena Gomez & Justin Bieber: Jetzt bittet sie um Frieden!

Es steht schlecht um die Ehe von Justin und Hailey

Schoch seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Justin und Hailey in einer tiefen Ehekrise stecken sollen. Obwohl die beiden erst im August vor den Traualtar traten und ihre Liebe erneut besiegelten, soll es alles andere als rosig bei den beiden aussehen. Der Grund: Justins Gesundheitszustand. Wie es heißt, soll Hailey alles probieren, damit es ihrem Ehemann besser geht. Der erhoffte Erfolg bleibt dabei jedoch aus. Wie schlecht sich Hailey damit jedoch wirklich fühlt, wird nun durch eine traurige Enthüllung bekannt...

Hailey ist am Ende ihrer Kraft

"Hailey versucht wirklich stark zu sein, aber es ist ein harter Kampf mit Justins Depressionen, die in den vergangenen Monaten schlimmer geworden zu sein scheinen. Ihre Freunde fürchten, dass Hailey sich so gestresst und eingeengt fühlt, dass sie sich entscheiden könnte, ihn zu verlassen", heißt es jetzt durch einen Insider gegenüber dem US-"Star-Magazin". Die Quelle fügt hinzu: "Natürlich liebt Hailey Justin, aber niemand würde es ihr übelnehmen, wenn sie sich in der Dunkelheit gefangen fühlte und raus wollte." Oh je! Ob die beiden diese Hürde meistern werden? Wir können gespannt sein...

