Justin Bieber & Hailey Bieber: Ungesehene Hochzeits-Fotos aufgetaucht!

Wie schön! Im vergangen Jahr gaben sich Hailey Bieber und das kirchliche Jawort. Nach ihrem großen Tag teilten die beiden via "Instagram" ein paar schöne Hochzeits-Schnappschüsse, für die sie von ihren Fans mit reichlich Komplimenten überschüttet wurden. Der jüngste " "-Post von Hailey sorgt nun jedoch erneut für reichlich Aufsehen. Der Grund: Hailey teilt bis jetzt ungesehene Hochzeits-Bilder der beiden...

Hailey postet zuckersüße Hochzeits-Schnappschüsse

Via "Instagram" schwelgt Hailey nun erneut in Hochzeits-Erinnerungen. So teilt sie nun ein paar Bilder mit ihren Fans, auf denen sie und Justin an ihrem großen Tag zu sehen sind. Das Besondere dabei: die Fotos waren ihren Anhängern bis jetzt noch vollkommen unbekannt. Das solche Erinnerungen von Haileys treuer Community somit nicht lange unkommentiert bleiben, ist kaum verwunderlich. So wird die für die Schnappschüsse erneut mit einer Reihe von Herz-Nachrichten überhäuft...

Haileys Fans sind außer sich

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Hailey mit den Bildern bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre treuen Anhänger: "Wundervoll", "magisch" sowie "einfach unglaublich". Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob Hailey in der nächsten Zeit wohl noch mehr Fotos von ihrem großen Tag teilt? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

