Justin Bieber & Hailey Bieber: Zuckersüße Enthüllung! Jetzt ist alles anders!

Reddit this

Wie schön! In einer unerwarteten Beichte lüftet Hailey Bieber nun ihr süßes Geheimnis mit Justin Bieber!

und Hailey Bieber scheinen alles richtig zu machen! Nachdem in den letzten Monaten immer wieder darüber berichtet wurde, dass ihre Ehe am Ende ist. Überrascht Hailey ihre Anhänger nun mit einer tollen Botschaft...

Selena Gomez: Neuer Freund? Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Hailey Bieber in Plauderlaune

Wie Hailey jetzt verrät, ist sie ein absoluter Fan von gesundem Essen. So berichtet sie gegenüber "People": "Wir essen sehr gesund zuhause. Wir haben jemanden, der für uns kocht, weil wir ständig kommen und gehen." Weiter berichtet Hailey, dass sie und Justin zu Hause sogar einen Koch haben, der sie mit gesundem Essen versorgt. Doch damit nicht genug! Wie Hailey ebenfalls ausplaudert, unterstützt sie ihrem Mann bei seiner Ernährung in vollen Zügen!

Hailey ist für Justin da

"Mein Ehemann war immer derjenige, der viel Fast Food gegessen hat, aber er fand heraus, dass er sehr allergisch auf Gluten ist und es komplett sein lassen muss. Das änderte seine Laune, seine Haut, alles". Abschließend fügt sie hinzu: "Ich bin nicht allergisch, aber ich kam zu der Einsicht, dass er mir was vormachte in Sachen Gesundheit. Ich dachte mir: ‘Du kannst nicht der Meister-Esser sein und ich sitze hier und esse Pizza und Pasta!'" Von einer Ehe-Krise kann also nicht die Rede sein! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass diese positive Phase bei Justin und Hailey weiterhin anhält!

Diese Bilder dürft ihr euch nicht entgehen lassen!