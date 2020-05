Justin Bieber & Hailey Bieber:Jetzt lüften sie ihr süßes Geheimnis!

Es wird nicht ruhig bei und seiner Hailey! In der vergangenen Zeit machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass die beiden in ihrer Ehe regelmäßig aneinander geraten sollen. Ihre jüngste Aussage stellt ihre Ehe-Klinsch-Gerüchte nun jedoch in den Schatten…

Justin plaudert über sein Sex-Leben

Wie Justin nun via berichtet, würde er sich im Nachhinein wünschen, dass er sich seine Jungfräulichkeit bis zur Ehe hätte aufheben sollen: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte vor die schmerzvollen Erfahrungen, dann würde ich mich wohl für die Ehe aufheben. Aber ich weiß, das klingt verrückt. Vielleicht ist das auch zu intim. Aber ich glaube, es wäre hilfreich. Sex kann verwirren, wenn man es einfach mit irgendwem macht." Oh je! Hailey hat dazu jedoch eine ganz andere Meinung...

Hailey stimmt Justin nicht in allen Punkten zu

Wie Hailey berichtet, ist sie sich beim Thema Sex mit Justin nicht immer einig. So erklärt sie: "Also ich kann das nicht so sagen, aber wir haben bei allem auch völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ganz verschiedene Lebenswege. Aber ich stimme der Tatsache zu, das Körperlichkeit wirklich etwas Verwirrendes haben kann." Ob uns die beiden in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr intimen Beichten dieser Art versorgen werden? Wir können definitiv gespannt sein...

