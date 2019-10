Justin Bieber & Hailey: Bittere Abrechnung!

Oh je! Vor knapp zwei Wochen gaben sich Justin und Hailey Bieber in einer Traumzeremonie das Jawort. Eigentlich ein Grund zu Freude. Doch Selena Gomez scheint das Liebes-Glück von Justin und Hailey überhaupt nicht zu passen...

Selena Gomez: Neuer Depri-Zusammenbruch nach Bieber-Hochzeit!

Selena Gomez teilt gegen Justin aus

In ihrem neusten Song "Lose you to love me" ("Ich musste dich verlieren, um mich zu lieben") lässt ihren Gefühlen nun freien Lauf und rechnet mit der Beziehung zu ihrem Ex ab. So heißt es in den Lyrics: "Du hast mich zerstört, das sehe ich jetzt. (...) Ich musste dich verlieren, um mich selbst zu finden. (…) Ich musste dich hassen, um mich selbst zu lieben. (…) Jetzt ist das Kapitel endgültig abgeschlossen. Ich verabschiede mich, ich verabschiede mich von uns." Autsch! Harte Worte, die Haiely Bieber nicht lange auf sich und ihrem Ehemann Justin sitzen lassen möchte...

Hailey schießt gegen Selena

Kurz nachdem der Song von Selena veröffentlicht wurde, gibt Hailey zu verstehen, was sie über Selenas Anfeindungen denkt. So postet sie in ihrer Story einen Screenshot des Covers von Summer Walkers Titel "I'll Kill You" ("Ich werde dich töten"). Ihre Fans sind sich sicher, dass dies kein Zufall ist. Sie sind der Meinung: "Es ist wohl kein Zufall, dass Hailey das gleich gepostet hat, nachdem Selena ihren Song veröffentlichte." Bleibt somit nur zu hoffen, dass bald wieder mehr Ruhe bei den Biebers einkehrt...

