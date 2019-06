Justin Bieber & Hailey: Jetzt lüften sie ihr süßes Geheimnis!

Jetzt ist es raus! Obwohl sich Justin und Hailey Bieber im vergangen Jahr nach nur ein paar Monaten Beziehung das standesamtliche Jawort gaben, wurde ihre kirchliche Trauung immer wieder verschoben - bis jetzt!

Justin und Hailey haben ihre Hochzeit immer wieder verschoben

Obwohl Justin und Hailey immer wieder betonen, wie glücklich sie miteinander sind, schienen sie beim Thema Hochzeit auf keinen gemeinsamen Nenner zu kommen. So wurde ihre kirchliche Trauung vier Mal verschoben. Dabei wurden sogar einige Stimmen laut, die davon ausgingen, dass sich Hailey und Justin dagegen entschieden haben, sich vor Gott das Jawort zu geben. Doch jetzt die Überraschung...

Hailey und Justin haben einen Termin gefunden

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, sollen sich Justin und Hailey endlich auf einen Hochzeitstermin geeinigt haben. So verkündet nun eine Quelle gegenüber "Us Weekly": "Die haben über eine mögliche Hochzeit nah an ihrem einjährigen Hochzeitstag im September gesprochen." Wow! Was für Hammer- ! Können sich ihre Fans also schon bald auf ein paar traumhafte Hochzeitsfotos des Paares freuen? Wir können definitiv gespannt sein...