Justin Bieber & Hailey: Sie hat endgültig genug!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber! Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass sie in ihrer Ehe massive Probleme haben sollen. Doch damit nicht genug...

Hailey Bieber hat genug von Justin

Erst vor einem Jahr gaben sich Hailey und nach ihrer Blitzverlobung das Jawort. Doch anstatt auf der Liebeswolke zu schweben, sollen die beiden immer wieder aneinandergeraten. Auch Justins schlechter psychischer Zustand soll dafür verantwortlich sein. Nun die nächste Hiobsbotschaft: Justins Aussehen soll Hailey mittlerweile so anwidern, dass sie ihn nur noch abstoßend finden. Während der Star nämlich früher ein echtes Schnuckelchen war, leidet er seit geraumer Zeit unter schlimmer Akne. Für Hailey ein absolutes No Go!

Hailey setzte Justin vor die Tür

Wie nun ein Insider gegenüber "National Enquirer" erläutert, soll Hailey ihrem Justin ein knallhartes Ultimatum gestellt haben: "Justins Pickel widern sie an." Ebenfalls fügt er hinzu: "Sie hat ihm gesagt, er solle sich darum kümmern, wenn er zurück ins Bett will." Autsch! Was Justin von dieser knallharten Maßnahme seiner Liebsten denkt, ist nicht bekannt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die Wogen zwischen den beiden schnell wieder glätten...

