Justin Bieber & Hailey: Zuckersüße Nachwuchs-News!

Na das ist mal eine Überraschung! In der letzten Zeit machten und seine Hailey vor allem wegen Justins Psyche von sich Reden. Wie der Sänger selbst verrät, geht es ihm aktuell überhaupt nicht gut. Um so schöner somit die neuste Nachricht von dem Paar...

Hailey Bieber lässt die süße Bombe platzen

Obwohl Justin Bieber und seine Hailey schon des Öfteren beteuerten, dass sie sich mit der Familienplanung Zeit lassen wollen, berichtet Hailey nun, dass sie mittlerweile ihren Fokus auf die Familie legen möchte. So erklärt sie gegenüber "Prominent": "Ich hoffe, ich kann weiter arbeiten. Ich will mich auch als Person weiterentwickeln und auf die wichtigen Dinge konzentrieren, auf die Familie und mein Familienleben." Wow! Was für Hammer- ! Doch haben die beiden schon konkrete Pläne?

Hailey schwebt auf "Wolke 7"!

Wie Haiely weiter erklärt, ist sie nach wie vor von ihrer Hochzeit mit Justin absolut euphorisiert: "Meine Hochzeit war der beste Moment. Das ist natürlich für jeden etwas ganz Besonderes. Es war perfekt, der beste Tag meines Lebens." Wann die beiden mit der Baby-Planung beginnen wollen, wollte Hailey jedoch nicht verraten. Bei so viel positivem Hochzeit-Nachklang dauert es jedoch bestimmt nicht mehr all zu lange...

