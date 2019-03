Oh, là, là! Mit diesem Schnappschuss gewährt Justin Bieber definitiv SEHR intime Einblicke in sein Eheleben mit Hailey Bieber...

Von wegen Trennung! Seit Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Justin und Hailey Bieber kurz vor dem Ehe-Aus stehen! Ein jetzt aufgetauchtes Foto der beiden beweist nun jedoch das Gegenteil...

Justin Bieber teilt heißen Bett-Schnappschuss

Via " " postet Justin nun ein Bild von seiner Hailey, welches die nur knapp bekleidet, in einem Bett liegend, zeigt. Doch nicht nur Haileys Anblick sorgt bei allen Bieber-Fans für jede Menge Aufsehen. In der linken Bild-Ecke hat sich Justin scheinbar einen Witz mit seinem Zeh erlaubt! Der Grund: Auf den ersten Eindruck könnte man fast denken, dass es sich dabei um Justins bestes Stück handelt. Die Aufklärung liefert Justin jedoch in den Kommentaren: "Das ist mein Zeh", erklärt Justin zu dem Post. Dass dieser Schnappschuss dennoch bei seinen Fans für jede Menge Aufsehen sorgt, ist klar! Vor allem Hailey kann sich vor Komplimenten kaum retten…

Justins Fans sind aus dem Häuschen

Wie in den Kommentaren deutlich wird, hat Justin mit seinem Post bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Wir lieben Hailey Bieber" sowie "Hailey ist so wunderschön". Ob uns Justin bei dieser positiven Resonanz mit noch mehr heißen Bildern von seiner Hailey versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...