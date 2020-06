Justin Bieber: Hochzeit mit Selena Gomez in Planung?

So oft haben es die beiden schon versucht, so oft sind sie gescheitert. Sie können nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Nachdem Selena Gomez angeblich sogar wegen des schlechten Einflusses von Justin Bieber in die Reha ging und er ihr Sex-SMS geschrieben hatte, wollen sie es wieder gemeinsam versuchen.

Die wieder vereinten Popstars sind sich sicher, dass das ihr Happy End ist. Inzwischen stehen angeblich alle Zeichen auf Verlobung, wie Freunde dem Magazin Life & Style verraten haben: "Sie denken, sie sind Romeo und Julia. Je mehr die Leute sie trennen wollen, desto mehr wollen sie zusammen sein." Freunde und Familie sind nämlich gegen die Beziehung der beiden. Sie sind sich sicher, dass sie sich gegenseitig nicht gut tun und die schlechtesten Seiten des jeweils anderen zum Vorschein bringen.

Angeblich plant Justin Bieber bereits, Selena Gomez einen Antrag zu machen. Vor einiger Zeit schon hatte er erklärt, unbedingt bald heiraten und Kinder haben zu wollen. Nun scheint dieses Ziel in greifbare Nähe gerückt zu sein: "Justin hat ihr immer gesagt, dass er sie heiraten will. Sie beide handeln impulsiv - er würde sie ohne zu Zögern heiraten, und ich glaube sofort, dass sie mit ihm durchbrennen würde."