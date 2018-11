Justin Bieber: Jetzt ist es raus! Er spricht ENDLICH Klartext!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und seiner Hailey! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Justin und Hailey nach Kanada ziehen und Justin seine Musikkarriere vorerst auf Eis legen möchte. Doch was ist dran an den Gerüchten? Justin nun verschafft Klarheit!

Justin Bieber und Hailey Bieber: Zuckersüße Baby-Neuigkeiten!

Justin und Hailey ziehen nach Kanada

Wie nun berichtet wurde, wagen Justin und Hailey den großen Schritt und verlassen die USA, um sich in Kanada -Justins Heimat- nieder zu lassen. Justin ersteigerte dort für das Paar ein 400 Hektar großes Anwesen. Doch damit nicht genug. Wie es ebenfalls heißt, wollen sich Justin und Haily in ihrem neuen Domizil voll und ganz auf die Baby-Planung konzentrieren. Das dabei für seine Fans vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: "Hat Justin dabei noch Zeit für seine Musik?"

Justin wendet sich an seine Fans

Obwohl es immer wieder hieß, dass Justin seine Musikkarriere vorerst auf Eis legen möchte, verschafft der Star nun via " " Klarheit. Er repostet dazu ein Video eines kleinen Mädchens, welches darin ihrem Unmut über ein mögliches Bieber-Aus freien Lauf lässt. Justin kommentiert dazu: "Glaube nicht alles, was du liest, süßes kleines Mädchen. Du wirst schneller wieder was von mir zu hören bekommen, als du denkst." Ehrliche Worte, die zeigen: Justin schließt eine Karriere-Pause definitiv aus - zum Glück!