Justin Bieber: Jubel! Jetzt lässt er die süße Bombe platzen!

Na das ist mal eine Sensation! Obwohl Justin Bieber in der letzten Zeit vor allem wegen seines schlechten Gesundheitszustandes von sich reden machte, wendet er sich nun mit der tollen Botschaft an seine Fans!

Justin Bieber bringt neues Album auf den Markt

Via " " berichtet Justin nun, dass er für 2020 ein neues Album geplant hat. So teilt er drei Posts, auf denen große "2020" zu lesen ist. Gegenüber "E" erklärt ein Insider, dass Justins Album "ziemlich fertig ist und bald erscheinen wird. Sie geben den letzten Schliff und streben eine Veröffentlichung für Anfang 2020 an." Wow! Was für Hammer- . Die Quelle ergänzt: "Er hat viele dunkle Zeiten durchgemacht. Er spricht über seine psychischen Probleme und wie er sie gemeistert hat und auch wie Hailey ihm geholfen hat." Doch damit nicht genug...

Justin will ein Baby

Nicht nur beruflich will Justin im nächsten Jahr wieder voll durchstarten. Auch die Familienplanung läuft bei ihm und Hailey aktuell auf Hochtouren. So verriet der Sänger erst kürzlich via "Instagram": "Ich habe gesucht, ausprobiert und Fehler gemacht, wie die meisten von uns. Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige der tief verwurzelten Probleme die ich habe zu beheben, wie die meisten von uns. Damit ich meine Ehe aufrechterhalten kann und der Vater werden kann, der ich sein möchte." Wir können also schon jetzt gespannt sein, was uns im nächsten Jahr bei Justin und Hailey erwartet...

