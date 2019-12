Justin Bieber: Juhu! Nächstes Jahr ist es soweit

Reddit this

Justin Biber sorgte in letzter Zeit eher mit seinem Privatleben als mit neuer Musik für Schlagzeilen. Nach seiner schlimmen Depression ging es dieses Jahr endlich wieder bergauf. Im Herbst gab er seiner großen Liebe Hailey zum zweiten Mal das Ja-Wort. Justins letztes Album "Purpose" schon vor vier Jahre her. Doch jetzt dürfen sich die Fans endlich auf Nachschub hoffen. Justin arbeitet anscheinend an seinem musikalischen Comeback...

Mysteriöse Bilder halten Fans in Atem

Auf seinem -Account veröffentlichte der Sänger gleich drei Bilder, auf denen das Jahr 2020 prangt. Auch in seiner Instagram-Story sind die Grafiken zu finden. Was er uns damit sagen will? Die Fans sind sich jedenfalls sicher: "Ein neues Album kommt".

Klar, dass seine Anhänger bei solchen Aussichten aus dem Jubeln gar nicht mehr rauskommen. "Ich kann es nicht erwarten", "Ich bin sowas von bereit" und "Das wird dein Jahr, Justin", lauten nur einige der vielen positiven Kommentare unter den Posts.

