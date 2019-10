Es wird nicht ruhig bei und seiner Hailey! Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Justin wieder einen Psycho-Kollaps erlitten haben soll. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Selena Gomez & Justin Bieber: Jetzt bittet sie um Frieden!

Selena Gomez singt Trennungslied

Obwohl sich nach der Trennung von ihrem Justin in der Öffentlichkeit stets bedeckt hielt, veröffentlichte die nun ihren neuen Song "Lose You To Love Me", in dem sie sich mit knallharten Worten an Ex wendete. Mit Passagen wie: "Du hast mich zerstört" oder "Nach nur zwei Monaten hast du mich ersetzt" gibt Selena zu verstehen, wie sie sich nach dem Beziehungs-Aus gefühlt hat. Für Justin und auch für Hailey ein absoluter Tiefschlag! Grund genug für den Sänger, um einen radikalen Schlussstrich zu ziehen...

Justin hat genug

Wie nun ein Insider verraten haben soll, soll sich Justin dazu entschlossen haben, den Kontakt zu Selena vollständig abzubrechen. Wie es heißt, möchte er mit seiner Ex nichts mehr zu tun haben. So erläutert die Quelle gegenüber "HollywoodLife": "Er wusste ziemlich genau, dass es so kommen wird, weil sie so etwas schon einmal getan hat." Wie es weiter heißt, möchte sich Justin ab jetzt voll und ganz auf die Zukunft mit seiner Hailey konzentrieren. Was Selena darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu kein Statement ab...

