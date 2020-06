Justin Bieber: Liebeserklärung an Hailey Baldwin?

Die auf Instagram veröffentlichten Bilder zeigen Justin und Hailey nämlich in äußerst vertrauter Pose. Nur mit einem Bikini bekleidet lehnt sich die 18-Jährige an die Schulter des Sängers und sieht dabei rundum zufrieden aus."The one and only @haileybaldwin" , schreibt Justin dann auch noch zu einem der in Miami entstandenen Kuschelpics.

Doch ob es sich bei dem Kommentar nun um versteckte Liebeserklärung oder einfach um ein süßes Kompliment unter Freunden handelt, das weiß vorerst nur der Sänger selbst. Die meisten Fans werden wohl auf Letzteres hoffen...