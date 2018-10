Justin Bieber: Mama Pattie äußert sich endlich zu seiner Frau Hailey

Reddit this

Nachdem die Liebe von Justin und Hailey im Blitztempo vorranging, entfernte die Pattie plötzlich bei Twitter die Beschreibung, in der sie bestätigte, dass sie Justins Mama sei. Etwa weil sie sauer auf ihren Sohn war? Jetzt gibt es endlich ein neues Statement.

Justin Bieber: SIE hat ihn endgültig abgeschossen

Justin Bieber: Wie steht seine Mutter zu Hailey?

Offenbar hat sich Pattie mittlerweile mit der Ehe ihres Sprosses arrangiert. Denn endlich gibt sie ein Statement zu ihrer Schwiegertochter. Wenn auch nur ein sehr kurzes, aber eindeutiges!

Hailey Baldwin postete kürzlich ein Foto von sich bei und Pattie kommentierte es fröhlich. "Atemberaubend", schrieb sie kurz und knapp drunter. Scheint als würde sie Hailey in der Familie akzeptieren...

Ein Beitrag geteilt von Hailey Baldwin (@haileybaldwin) am Okt 21, 2018 um 1:36 PDT

Justin Bieber hat es nicht leicht

Die Unterstützung von seiner Mama braucht wohl vor allem der Sänger selbst. Ihm scheint es in letzter Zeit nicht wirklich gut zu gehen. Denn ausgerechnet der Zusammenbruch seiner Ex soll ihn sehr mitnehmen. Doch mit Mama und Ehefrau an der Seite wird er sicher auch diese schlimme Zeit meistern....