Justin Bieber: Mit diesen emotionalen Worten überrascht er alle!

Die Beziehung von Justin und Hailey Bieber ist ein ständiges Auf und Ab. Im Herbst letzten Jahres gaben sich die beiden das Ja-Wort. Seitdem wechseln sich Trennungs- mit Schwangerschaftsgerüchten ab. Wie steht es wirklich um ihre Liebe?

Justin Bieber: "Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich"

Justin nahm mit einem emotionalen -Post jetzt allen Gerüchten den Wind aus den Segeln. Zwischen ihm und Hailey ist alles in bester Ordnung. "Meine Liebe zu dir wächst jeden Tag mehr und mehr, der Klang der Grillen ist eine wahre Meditation. Ich denke an dich, Gottes größte Schöpfung. Während ich in diesen glückseligen Zustand falle, denke ich darüber nach, dass du mein wahrer Seelenverwandter bist", schrieb der Chartstürmer. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich. Du bist Hand und Hand mit mir gegangen, während ich meine Emotionen, Geist, Körper und Seele weiterhin versuche, in Einklang zu bringen. Du hast mir so viel Kraft, Unterstützung, Ermutigung und Freude gegeben. Ich wollte dich nur öffentlich ehren und dich daran erinnern, dass das Beste noch kommen wird."

Justin Bieber: Schnappschuss aus der Klinik aufgetaucht!

Justin macht gerade eine schwere Zeit durch

Die Unterstützung seiner Frau kann Justin momentan gut gebrauchen. Der Teenie-Schwarm leidet unter schweren Depressionen. Trotz Therapie ist eine Verbesserung seines Zustandes momentan nicht in Sicht. "Er isst nichts, schläft fast den ganzen Tag und möchte einfach nur allein sein. Es sieht fast so aus, als hätte er die Lust am Leben verloren", erzählte ein Bekannter dem US-Magazin "Star".