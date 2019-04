Justin Bieber: Neue Frisur! Die Haare sind ab

Blonde Surfer-Frisur, süßes Lächeln - so wurde vor rund zehn Jahren über Nacht zum Mega-Star. Doch schnelle verabschiedete er sich vom braven Look. Im Laufe der Zeit bekam er nicht nur immer mehr Tattoos, sondern auch die Haare wurden immer länger.

Bye bye Lodder-Look!

Umso überraschter waren die Fans, dass Justin jetzt zur Schere gegriffen hat. Seine Frau Hailey postete ein Bild von ihrem Schatz mit gegelter Kurzhaar-Frisur. Bei den Fans hat Justin mit seinem neuen Look, der stark an seine Anfänge erinnert, voll ins Schwarze getroffen. "Die Haare stehen dir so gut", "Ich glaube ich habe mich wieder in Justin Bieber verliebt" und "Du siehst so heiß mit der neuen Frisur aus", lauteten nur einige der vielen Komplimente.

Süße Liebeserklärung von Frau Hailey

Und auch Hailey ist immer noch völlig hin und weg von ihrem Justin. "Du bist ein unglaublicher Mann. Du machst aus mir einen besseren Menschen. Du machst mich glücklicher als ich jemals war. (...) Ich liebe dich jeden Tag mehr", schrieb sie in ihrem Post. Wie romantisch!