Reddit this

Justin Bieber: Neuer Look

verlobte sich vor wenigen Wochen mit Hailey Baldwin. Zuletzt hatte der Teeniestar lange Haare – nun ging er zum Friseur und hat sich einen neuen Schnitt verpasst.

Die sehr langen Haaren waren gewöhnungsbedürftig und gefiel nicht jedem Fan – davon hat sich der Sänger jetzt getrennt. Zwar sind die Haare nicht ganz kurz, aber insgesamt deutlich kürzer. Während des Besuchs beim Friseur war Hailey Baldwin immer an seiner Seite und hat seine Hand gehalten. Der "Sorry"-Interpret hat sich die Spitzen schneiden lassen und seine Mähne mit ziemlich viel Gel nach hinten stylen lassen. Justin sieht also fast so aus wie der (alte).

Fans sorgten sich nach Gefühlsausbruch

Paparazzi haben die beiden beim Friseur beobachtet. Danach schlendern die beiden durch die Stadt – Justin Bieber wirkte dabei total happy mit seinem neuen Look. Nicht nur ihm, sondern auch seiner Verlobten scheint die neue Frisur zu gefallen. Das Ergebnis kann sich in jedem Fall sehen lassen. Bis gestern machten sich die Fans noch Sorgen, da Justin Bieber öffentlich einen emotionalen Zusammenbruch hatte - offenbar scheint bei dem Paar aber wieder alles gut zu sein, wie die neusten Bilder beweisen.