Justin Bieber: Pikante Sex-Beichte!

Mit dieser Aussage sorgt nun bei seinen Fans für ordentlich Aufsehen! Der Grund: Justin plaudert nun ganz unverblümt über sein Sexleben mit Hailey Bieber...

Selena Gomez: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Justin Bieber gibt intime Einblicke

Obwohl in den letzten Monaten immer wieder darüber berichtet wurde, dass es zwischen Justin und Hailey überhaupt nicht gut laufen soll, berichtet Justin nun, wie glücklich er in seiner Ehe ist. So schwärmt er gegenüber "TMZ": "Verheiratet sein ist so super, aber versteht es nicht falsch: Eine Ehe ist nicht leicht, man muss an ihr arbeiten. Ehrliche Worte, die zeigen: Justin probiert alles, um mit seiner Hailey glücklich zu sein. Doch damit nicht genug...

Justin überrascht mit Sex-Beichte

Auch wenn Justin und Hailey beide Hände voll zu tun haben, scheint ihr Sex-Leben reibungslos zu funktionieren. So erklärt der Sänger auf die Frage, wie sein Alltag aussieht: "Es kommt drauf an, mit wem ich zusammen bin. Wenn ich bei meiner Frau bin, haben wir gerne... ihr wisst schon, was wir machen. Es wird ziemlich wild. Das ist so ziemlich alles, was wir tun." Oh, là, là! Justin und Hailey scheinen also beide auf ihre Kosten zu kommen...

Diess Bilder dürft ihr euch nicht entgehen lassen: