macht momentan eine schwierige Zeit durch. Vor kurzen wurde bekannt, dass er an schweren Depressionen leidet. Jetzt der nächste Schock...

Stalker drang auf Justins und Haileys Anwesen ein

Während Justin und Hailey sich auf dem Coachella Festival vergnügten, drang eine fremde Frau in ihr Anwesen in Beverly Hills ein. Sofort rückte die Polizei an. Laut "TMZ" behauptete sie, dass sie in der Villa wohnen würde. Doch die Polizisten nahmen sie sofort fest. Sie trug eine Lous Vuitton Tasche bei sich und war nicht bewaffnet. Wer genau die Frau ist und was sie in dem Haus wollte, ist nicht bekannt.

Justin Bieber & Hailey Bieber: Furchtbare Enthüllung!

In der Vergangenheit kam es schon öfter zu Stalker-Vorfällen

Es ist nicht das erste Mal, dass Justin mit verrückten Stalkern zu tun hat. Vor wenigen Wochen verschaffte sich eine betrunkene Frau Zutritt zu seinem Hotelzimmer in Laguna Beach. 2012 wurden zwei Männer verhaftet, die Justin umbringen wollten. Dana Martin beauftragte die beiden, weil sich Justin für seinen Geschmack zu sehr verändert hatte.