Justin Bieber: Radikaler Schlussstrich? Diese Botschaft ist eindeutig!

Es wird nicht ruhig um ! Seit Wochen wird immer wieder darüber berichtet, dass es dem Sänger momentan überhaupt nicht gut gehen soll. Justin soll unter massiven psychischen Problemen leiden, weswegen der sogar in einer Therapie sein soll. Sogar von einer Karriere-Pause war bereits die Rede. Doch jetzt die Überraschung...

Versendet Justin eine versteckte Botschaft?

Erst vor einigen Tagen kündigte Justin via Twitter an, dass er demnächst neue Musik herausbringen möchte. In welche Richtung seine Arbeit gehen soll, wollte Justin allerdings nicht verraten. Einer seiner jüngsten Auftritte könnte nun jedoch Gewissheit verschaffen. So war Justin nämlich dabei zu sehen, wie er mit Hailey Bieber durch Los Angeles schlenderte, und einen Pulli mit der Aufschrift: "Ich liebe Techno" trug. Zieht Justin etwa einen radikalen Schlussstrich und wechselt das jetzt Musik-Genre?

Justin bringt neue Single raus

Mitte Mai brachte Justin eine neue Single mit auf den Markt, die bei seinen Fans mal wieder einschlug, wie eine Bombe. Von Techno-Einflüssen fehlte dabei jedoch jede Spur. Ob sich Justin demnächst wohl umorientiert und seine Fans ab sofort mit Techno-Klängen versorgt? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf seine neuen Werke...