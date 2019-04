Justin Bieber: Schnappschuss aus der Klinik aufgetaucht!

Oh je! Seit einigen Wochen befindet sich Justin Bieber in psychiatrischer Behandlung. Nun ist ein Schnappschuss aus der Klinik aufgetaucht...

Was ist nur bei los? Erst kürzlich erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass sich der Sänger in psychiatrische Behandlung begeben musste. Wie sich Justin während seiner Therapie fühlt, war lange unbekannt - bis jetzt...

Justin Bieber teilt Schnappschuss aus der Klinik

Via " " teilt Justin in seiner Story nun ein Foto mit seinen Fans, welches ihn bei einer seiner Therapiestunden zeigt. Der Sänger kommentiert: "Therapie-Session". Justin wirkt auf dem Bild müde und abgespannt. Schon in den letzten Tagen machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass es Justin, trotz psychiatrischer Behandlung, nicht besser gehen soll. Dabei soll es teilweise sogar so schlimm um ihn stehen, dass auch seine Ehe mit Hailey vor eine Zerreißprobe stehen soll. Einfach nur traurig! Nichtsdestotrotz lässt es sich Justin nicht nehmen, eine wichtige Message mit seiner Community zu teilen...

Justin wendet sich an seine Fans

"Es ist cool, einen gesunden Geist und gesunde Emotionen zu haben", kommentiert er zu seinem Schnappschuss. Sind die Zeilen etwa der Beweis dafür, dass sich Justin endlich auf dem Weg der Besserung befindet? Wie lange die Therapie von Justin noch andauern wird, ist nicht bekannt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass es dem Sänger bald wieder besser geht und er diese schwere Zeit hinter sich lassen kann...